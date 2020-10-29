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توك شو

خبير استراتيجي: المسلمون جزء لا يتجزأ من فرنسا.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال دكتور نضال شُقير أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية ، إنه لا يمكن الحديث عن خوف فى فرنسا بعد الهجمات الإرهابية، ولكن هناك حيطة، لأننا نعلم أن هناك تهديدات وقد حذرت الحكومة منها.


وأضاف " نضال شُقيير " في مداخلة هاتفية بفضائية " إكسترا نيوز " ، أن هذه العمليات التي تحدث في فرنسا هي نتيجة للحملة التي قامت بها تركيا وبعض الدول التي اتهمت فرنسا بإهانة المسلمين والنبي " محمد "، وهي اتهامات خاطئة .


وأكد أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية ، أن ليس هناك أي تصريحات من الدولة الفرنسية أو الرئيس الفرنسي تخفض من هيبة المسلمين ، خاصة أن الرئيس الفرنسي يُنادي بحرية التعبير من قبل المسلمين .


وأوضح ، أن نحن لا ندافع عن الرسوم الكاريكاتورية ولا نقول أن هذا صحيح ، ولكن حرية التعبير هي أمر مُقدس في فرنسا ، وأن الرئيس الفرنسي كان يدافع عن حرية التعبير وليس عن الرسوم .

وأشار، إلى أن المواجهة في فرنسا هي ضد الإسلاميين وليس المسلمين ، فإن المسلم هو المسيحي هو الفرنسي ، لذلك الأمر لا يستدعي رد الاساءة بالإساءة والمقاطعة للشركات الفرنسية من قبل المسلمين .


وأضاف ، أن ما يحدث الآن في فرنسا هو محاولة بعض الدول من تقليل الحضارة التي توصلت إليها فرنسا ، ومحاولة الوقوع بالاقتصاد الفرنسي ، ولكن في النهاية المسلمين هم جزء لا يتجزأ من العالم الفرنسي .

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