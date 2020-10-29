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ما بعد الشفاء.. دراسة تكشف عن 5 أعراض تحدد خطورة فيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:31 م
دراسة تكشف عن 5
دراسة تكشف عن 5 أعراض تحدد خطورة فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن أعراض فيروس كورونا يمكن أن تحدد نوع وشدة العدوى على الأشخاص.

في حين أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأشكال حادة من المرض ، فإن نوع الأعراض التي تعاني منها يمكن أن يحدد أيضًا خطر إصابة الشخص بفيروس كورونا COVID لفترة طويلة.

يمكن أن يستمر ما يقرب من 1 من كل 4 مرضى في التعرض لآثار جانبية طويلة الأمد بعد الشفاء من فيروس كورونا الجديد ، والتي يمكن أن تكون خفيفة أو معتدلة بطبيعتها أو تسبب عجزًا عصبيًا شديدًا على المدى الطويل، في حين أنه من غير المحتمل أن يصاب الجميع بهذه المضاعفات ، إلا أن الدراسات الجديدة تقول أن فرص إصابة الشخص بمتلازمة ما بعد كورونا COVID تعتمد أيضًا على نوع الأعراض التي يعاني منها.

وجدت دراسة أجرتها King's College ، لندن أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم خمسة أعراض أو أكثر في الأسبوع الأول من الإصابة بعدوى COVID كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا COVID على المدى الطويل.

لاحظ بحث آخر في المملكة المتحدة تم إجراؤه الأسبوع الماضي أيضًا أن فرص الإصابة بفيروس كوفيد لفترة طويلة يمكن التأكد منها أيضًا من خلال عمر الشخص وصحة الجهاز التنفسي والجنس والوزن.

بالنسبة للعديد من المرضى الذين يعانون من أعراض ما بعد COVID ، فإن التغلب على الأعراض الأولية هو نصف المعركة بأكملها،  يمكن أن تتراوح أعراض ما بعد COVID ، التي يطلق عليها أيضًا عربات النقل الطويلة، من السعال المستمر وضيق التنفس وآلام العضلات وضباب الدماغ والتعب المزمن.

وفقًا لآخر دراسة ، تم إجراؤها في King's College فإن المرضى الذين عانوا من خمسة أعراض أو أكثر في الأسبوع الأول من الإصابة، والذين أبلغوا عن عدم تعافيهم بعد 4-8 أسابيع من هذا، هم أكثر عرضة لخطر ما بعد مرض فيروس كورونا.

بعد إجراء مزيد من البحث ، لوحظ أيضًا أن معظم الأشخاص الذين سجلوا أعراضًا طويلة الأمد في المجموعة يعانون من نفس الأعراض، الصداع، والسعال، والتهاب الحلق، وصعوبة التنفس ، وآلام الجسم المنهكة.

ومن المثير للاهتمام ، أن أعراض COVID-19 في الأسبوع الأول يمكن تصنيفها إلى 6 أنواع مختلفة من العدوى، والتي يمكن أن تحدد بشكل أكبر من هو الأكثر عرضة للإصابة بشكل خفيف أو حاد من العدوى.

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كان التعب والإرهاق أيضًا من أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها لمسافات طويلة في كفاحهم الذي استمر لمدة شهر، ويشكو ما يقرب من 98٪ من المرضى الذين شملهم الاستطلاع من الإرهاق المزمن والتعب، يليه ضيق التنفس والصداع.

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