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مرأة

دراسة تكشف السر وراء ارتفاع نسبة وفاة الرجال بـ كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
أظهرت العديد من الدراسات أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب فيروس كورونا COVID-19 أكثر من النساء.

وأوضح الخبراء إن جزءًا من السبب أن حالات الوفاة للرجال أكثر من النساء بسبب كورونا، هو أن النساء تميل إلى أن يكون لديهن جهاز مناعة أقوى من الرجال.

واضاف الخبراء أن الرجال يميلون أيضًا إلى الانخراط في سلوك أكثر خطورة مثل تجاهل التباعد الجسدي، ولا يأخذون الأعراض على محمل الجد.

 كما أفاد الباحثون أيضًا أن الرجال هم أكثر عرضة بشكل ملحوظ للمعاناة من الآثار الشديدة للمرض.

قال الباحثون الصينيون إنه في مجموعة فرعية كبيرة من مرضى COVID-19، كان أكثر من 70 ٪ ممن ماتوا من الرجال.

وتابع الباحثون إنهم توصلوا إلى نتائج مماثلة عندما قاموا بفحص بحث من اندلاع عام 2003 لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس).

وأفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 63 ٪ من الوفيات المرتبطة بـ COVID-19 في أوروبا كانت بين الرجال.

وجدت دراسة أجراها المعهد العالي للصحة في روما، أنه من بين الإيطاليين الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا الجديد ، مات 8٪ من الرجال مقارنة بـ 5٪ من النساء.

وفي مدينة نيويورك ، يموت الرجال بسبب فيروس كورونا بما يقرب من ضعف معدل النساء، حيث أفادت وزارة الصحة بالمدينة في أوائل أبريل أن 43 حالة وفاة بسبب COVID-19 لكل 100000 رجل ، مقارنة بـ 23 حالة وفاة لكل 100000 امرأة.

لا تبلغ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حاليًا عن وفيات COVID-19 حسب الجنس ، لكن الخبراء لا يرون سببًا لاختلاف الاتجاه في أماكن أخرى من البلاد.

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