AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:31 م
نائب رئيس المفوضية
نائب رئيس المفوضية الأوروبية يعلن إصابته بـ فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وأنه وضع نفسه في العزل الذاتي.

وكتب شيناس على تويتر: طعلمت للتو أن نتيجة الفحص الدوري الذي أُجريه للكشف عن «كوفيد-19»... جاءت إيجابية".

وأضاف: "أنا الآن في عزلة ذاتية وفقًا لما يجب".
 

وجدير بالذكر أنه في وقت من السابق من هذا الشهر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقوم بعزل نفسها بعدما شاركت في اجتماع ثبت إصابة أحد الحاضرين فيه بفيروس كورونا.

وغردت فون دير لاين على حسابها في تويتر: "لقد تم إبلاغي بأنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكورونا ، وفقًا للوائح المعمول بها ، فأنا أعزل نفسي حتى صباح الغد. لقد أجريت اختبارا وكان سلبيا يوم الخميس وسوف أقوم بإجراء اختبار جديد اليوم."

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت في مؤتمر صحفي سابق، إن جائحة كوفيد-19 في أوروبا باتت تثير القلق من جديد ولا يزال يتعين مواصلة التركيز على التصدي لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. ميركل وكبار قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرا صحفيا بعد قمة رئيس الصين

رئيسة المفوضية الأوروبية في الحجر الصحي بعد مخالطتها لأحد المصابين بـ كورونا

خالطت مصابا بـ كورونا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن دخولها الحجر الصحي

رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطتها مصابا بكورورنا

رئيسة وزراء بلجيكا تدخل الحجر الصحي بعد ظهور أعراض كورونا عليها

ترشيحاتنا

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

على خلفية الرسوم المسيئة.. المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من مقاطعة البضائع الفرنسية

لينا شاماميان تعود لمصر بعد غياب 5 سنوات وتشارك في مهرجان الجونة

العلامات التي تدل على نجاح صلاة الاستخارة

التضامن تكشف تفاصيل إنقاذ فتاة بلا مأوى مصابة بالإيدز.. فيديو

في عيد ميلاد اليسا.. اِعرف عمرها وسبب عدم استكمال دراستها الجامعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة على إنستجرام.. تغريم طالبة جامعية 6 آلاف جنيه إسترليني بسبب كورونا.. شاهد

احذر.. 5 مواصفات تجعل الكمامة شديدة الخطورة

على طريقة أفلام الأكشن.. مغامر يقفز من طائرة هليكوبتر بدون معدات أمان.. شاهد