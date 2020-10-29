أسعار ومواصفات بريليانس v6 موديل 2021 في السوق المصرية









كشفت شركة بريليانس عن أسعار سيارات "بريليانس v6 موديل 2021 الفئة الأولى، وذلك بقيمة 320.9، وسعرت الفئة الثانية بسعر 344.9 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بسعر 369.9 ألف جنيه في السوق المحلية.تنتمي هذه السيارة إلى فئة الـSuv متعددة الاستخدامات، كما أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيرو، وقوة 150 حصانا، بالإضافة إلى عزم ودوران السيارة للدوران 220 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.أما بالنسبة لوسائل الأمان، فهي تحتوي على وسائد هوائية ونظام الفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل وبرنامج التوازن الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.كما يوجد بالسيارة بعض الكماليات مثل نظام مانع إدارة وتشغيل المحرك، ونظام مساعدة فى الركن، ونظام تحذير عند التصادم، وحساسات خلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وعجلة القيادة متعددة المهام.وزودت السيارة بنظام ترفيخي مكون من 4 مكبرات صوتية، وشاشة 10.4، ومدخل usb، وخاصية ربط أجهزة الهواتف ببعضها.أما في الفئة الثالثة من السيارة، فقد دعمت كل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات، أبرزها الوسائد الهوائية، وكاميرا خلفية بتقنية 36. درجة، وخاصية طي المرايات بالكهرباء لم تكن موجود في أي موديل من الموديلات السابقة.