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أخبار العالم

السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:49 م
السعودية تسجل 435
السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 346482 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333005 حالات.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5363 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغت 8114 والحالات الحرجة 776 حالة.

وفي سياق آخر، وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية "ضيوف مكة" لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتستهدف الجمعية تقديم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية للحجاج والمعتمرين بما يتناسب مع مكانة المملكة، والترحيب والاحتفاء بهم وتوديعهم عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك.

كما تهدف الجمعية إلى المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم على التطوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، حيث ستركز أنشطة الجمعية على البرامج والحملات التوعوية والتثقيف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

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لخدمة الحجاج والمعتمرين السعودية توافق على هذا الإجراء

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