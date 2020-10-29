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توك شو

أحد علماء الأزهر: يجب أن نقتدي بالرسول في أفعاله وأقواله وتصرفاته.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد صبري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شخصية في الكون، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى أكد أنه لنا أسوة حسنة في رسولنا الكريم، لافتًا إلى أننا يجب أن نقتدي بالرسول في أفعاله واقواله وتصرفاته وفي كل شيء.


وأضاف الدكتور أحمد صبري، خلال حديثه ببرنامج " حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "الاقتداء برسولنا الكريم يضيف إلينا حسنات كبيرة"، مشيرًا إلى أن السيدة عائشة أكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكان يلتزم بتعاليمه.

وتابع أنه يجب أن نتعلم أخلاق القرآن الكريم للاقتداء برسولنا الكريم، وذكر أن الاقتداء بصفات وأخلاق الرسول يحفظ لنا بيوتنا جميعًا، خاصة أننا بحاجة إليها، بعد أن سجلت مصر أعلى نسب طلاق في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الشيطان يعمل على خراب المنازل، مؤكدًا أن سبب الطلاق الرئيسي في مصر هو الخرس الزوجي، على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه ويسلم كان يعبر عن حبه لزوجاته باستمرار.

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