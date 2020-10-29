AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

درة تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:04 م
درة
درة
Advertisements
محمد بدران
هنأت الفنانة درة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف عبر موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات الاجتماعي "إنستجرام".


وكتبت درة قائلة:"كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام ومحبّة بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف".


يذكر أن آخر أعمال درة فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.


أثارت الفنانة درة التونسية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة زواجها من رجل الأعمال هاني سعد وترددت الكثير من الأقاويل حول إقامة مراسم الزواج في الجونة أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة لعام 2020.


ولم تكشف درة عن حقيقة عقد قرانها من رجل الأعمال هاني سعد حتى الآن ولكنها تعمدت حيرة متابعيها حول الأمر خلال كتابتها منشورا ترد به على ما يتردد حول زواجها حيث كتبت على صفحتها الشخصية فيسبوك "دع الخلق للخالق".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درة تهنئ الأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

بإطلالة صباحية.. درة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بسبب هذه الصور.. الجمهور يصف درة بـ ملكة جمال الكون | شاهد

اتحاد الغرف التجارية يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بـ المولد النبوى الشريف

فيديو جراف.. حقيقة زواج درة في الجونة

كان أكثر الناس تبسما.. دينا فواد تحتفل بالمولد النبوي

ترشيحاتنا

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

تأجيل مباريات نصف ونهائي دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

بعد هجوم نيس .. كندا تعلن دعمها للشعب الفرنسي

ظهور أحداث جديدة بواقعة فرد الأمن مع أحمد فلوكس والأخير: حقي قادم

نُقلت إلى مستشفى مرتين.. صبغة الحواجب كادت تنهي حياة امرأة ثلاثينية.. اعرف القصة

AdvertisementS

محافظة القاهرة: منع مواكب واحتفالات المولد النبوي بمحيط مساجد آل البيت

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

الكاف بـ قبضة فوزى لقجع .. خطايا أحمد أحمد الأربعة في إفريقيا

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

من موقع هجوم نيس.. ماكرون يعلن رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية

أسرة والد رضيع الجوع في القليوبية: جهزنا فرح أخونا في شهر والطفل مروان أنقذ شقيقه أنس مرتين.. فيديو وصور

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ لن يعود لـ السعودية حاليا

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

أحمد مجاهد يكشف سر تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء

بالستان كالهنود.. رانيا يوسف تثير الجدل من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. 8 عناصر غذائية لبشرة مثالية

اقض على الكسل.. دراسة تكشف أفضل وقت للاستحمام

شاهد.. أب وأم يتركان طفلين داخل قفص وسط شارع مزدحم والسبب مفاجئ