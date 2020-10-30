الهاتف الذي غير التاريخ.. تعرف على عائلة آيفون من بداية أول إصدار لها

غيرت هواتف آيفون طريقة تواصلنا ودخولنا إلى الإنترنت، فمنذ إطلاق أول هاتف لشركة آبل ، صمم مؤسسها ورئيسها التفيذي الأسبق "سيتف جوبز"، على جعل هواتف آيفون مميزة منذ البداية، حيث ظهر الإصدار الأصلى في عام 2007، مشابها لثلاثة أجهزة في جهاز واحد وهم آيبود، وهاتف، وجهاز اتصال بالإنترنت.





وكأول هاتف ذكي يغير تاريخ الهواتف الذكية الحديثة، تطور شركة آبل الأمريكية إصداراتها من هواتف آيفون كل عام لتجلب أحدث المزايا والأمكانيات لمستخدميه، حيث مر هاتف آيفون بالعديد من التطوارت من بينها حجم الجهاز، وترقية شبكات الاتصال من 3G إلى 5G الحالية.









وفيما يلي نستعرض إليك في هذا التقرير المراحل التي مر بها هاتف آيفون حتى وصل إلى شكله الحالي، إلى جانب بعض مواصفات كل جهاز وسعره عند الإعلان عنه:





1. آيفون الأصلي عام 2007:





يعد هذا الجهاز أول هواتف آيفون التي أعلنت عنها آبل تحت شعارها المستقل، والذي صدر في يو 29 يونيو عام 2007، مع مواصفات بدائية لا تقارن بإمكانيات الهواتف الحالي، حيث كان يحتوي على شاشة بقياس 3.5 بوصة، وكاميرا لفة آحادية بدقة 2 ميجابيكسل، مع مساحة تخزين داخلية بسة 4 جيجابايت، وبالرغم من حجمه الصغير كان الهاتف يزن 136 جراما ونحافة 116 مللميتر، وأعلنت عنه الشركة الأمريكية حينها بسعر 599 ولار.





2. آيفون 3G عام 2008:





بالرغم من أن شبكة اتصالات الجيل الثالث 3G، كانت تقدم وصولا إلى شبكة الإنترنت، إلا أن هذا الإصدار قدم ميزة إضافية إلى جانب الوصول إلى الإنترنت، كان مستخدم جهاز آيفون 3G، قادرا على الوصول إلى متجر تطبيقات آبل لأول مرة حيث يستضيف أكثر من 2 مليون تطبيق، ويأتي الهاتف الذي تم إطلاقه في يوم 11 يوليو عام 2008، بشاشة بقياس3.5 بوصة وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابيكسل، ومقابل سعر 199 دولار يحتوي الهاتف على سعة تخزين داخلية بسعة 8جيجابايت.





3. آيفون 3GS عام 2009:





أصدرت آبل تحسينا كبيرا من خلال هاتف آيفون 3GS، الذي أعلنت عنه في 19 يونيو 2009، من حيث جودة الكاميرا إذ أنطلق هاتف آيفون 3GS، بكاميرا خلفية بدقة 3 ميجابيكسل، إلى جانب تقنية التحكم الصوتي، وعمر أطول للبطارية، كما يحتوي الهاتف على شاشة نفس قياس الإصداراين السابقيين 3.5 بوصة، ونفس سعة التخزين جيجابايت، مقابل سعر 199 دولار أمريكي.





4. آيفون 4 عام 2010:





أعلنت شركة آبل عن هاتف آيفون 4، في 7 يونيو عام 2010، أعادت الشركة الأمريكية تصميم شكل هاتف آيفون بعد ثلاثة سنوات من الإعلان عن أول إصدار لها، حيث صدر الهاتف بشكل الشاشة المربع المتعارف عليه لهواتف آيفون، بنحافة أكبر من الإصدارات السابقة، وهيكل مصنوع من الزجاج، ويتميز الهاتف بشاشة عرض رتينا بقياس 3.5بوصة، إلى جانب مكالمات فيديو FaceTim، من خلال كاميرا أمامية 3 ميجابيكسل، مع كاميرا خلفية 5 ميجابيكسل، بسعر 199 دولار امريكي.





5. آيفون 4S عام 2011:





تتطور ميزات هواتف آبل كل عام حيث يأتي هاتف آيفون 4S، الذي أعلن عنه في يوم 14 كتوبر عام 2011، بمساعد سيري الرقمي، مع كاميرا خلفية متطورة بدقة 8 ميجابيسل، ومقابل سعر 199 دولار أمريكي، يأتي الهاتف بشاشة 3.5 بوصةوكاميرا أمياية 0.3 ميجابيكسل، وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت.





6. آيفون 5 عام 2012:





أتي هاتف آيفون 5، في يوم 21 سبتمبر عام 2012، بشاشة عرض كبيرة عن إصدارات آبل السابقة، بقياس4 بوصة كمنافس قوى لهواتف أندرويد ذات الشاشات كبيرة الحجم، وبسعر 199 دولار يحتوي الهاتف الذكي على ذاكرة تخزين داخلية كبيرة 16 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل وأخر للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 1.2 ميجابيكسل.





7. آيفون 5S عام 2013:





أطلق الهاتف في يوم 20 سبتمبر عام201، والذي يعد أول هاتف ذكي من آبل يأتي مع مستشعر بصمة Touch ID في زر الصفحة الرئيسية من الجهاز، وباللون الذهبي المميز لهواتف آيفون يأتي الهاتف بسعر 199 دولار مع كاميرا أمامية بدقة 1.2 ميجابيكسل، وأخرى خلية بدقة ميجابيكسل، مع سعة تخزين داخلية بحجم 16 ميجابيكسل وشاشة بقياس 4 بوصة.





8. آيفون 5C عام 2013:





بألوان عصرية جديدة مثل الأزرق والأخضر والأصفر أطلقت آبل هاتف آيفون 5C، في 20 سبتمبر عام 2013، وبسعر حوالي 100 دولار، أتي هاتف آيفون 5C بهيكل بلاستيكي وشاشة بقياس 4 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 8ميجابيكسل، وأخرى أمامة بدقة 1.2 يجابيكسل وذاكرة تخزينية بسعة 16 جيجابايت.





9. آيفون 6 عام 2014:





كنقطة تحول كبيرة بالنسبة لحجم لشاشة، أطلقت شركة آبل هاتف آيفون 6 في يوم 19 سبتمبر عام 2014، وبسعر 199 دولار يأت هاتف آيفون 6 بششة قياس 4.7 بوصة، وذاكرة تخزين داخلية 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية 8 ميجابيكسل وكاميرا أمامية 1.2ميجابيكسل، إلى جانب شاشة أكبر بإصدار آفون 6بلس بشاشة بقياس 5.5 وبسعر 299 دولار.





10. آيفون 6S عام 2015:





للمرة لثانية على التوالي تطلق آبل إصداراين من هواتف الذكية في وقتا واحد، حيث أعلنت في يوم 19 سبتمبر عام 2015، عن هاتفي آيفون 6S وآيفون 6S PLUS، مع ميزة جديدة تسمى 3D Touch، ويمتاز بشاشة كبيرة بقيا 4.7 بوص، وكاميرا خلفية 2 ميجايكسل وبسعر 199 دولار.





11. آيفون SE عام 2016:





أصدرت شركة آبل في يوم 21 مارس عام 2016، جهاز آيفون SE، كأرخص هواتفها الذكية، حيث جاء الهاتف بشاشة بحجم 4 بوصة، وسعر 399 دولار، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل.





12. آيفون 7 عام 2017





في 7 سبتمبر عام 2017، أصدرت آبل جهازي آيفون 7 و7 Plus، وهم أول واتف للشركة بدون منفذ سماعة الرأس، كما يعد هاتف آيفون 7 أول جهاز آيفون يشتمل على كاميرا مزدوجة ووضع البورتريه Portrait Mode، إلى جانب ميزة مقاومة المياه، مع شاشة بقياس 4.7 بوصة، وسعة تخزين 32 جيجابايت وبسع 649 دولار.





13. آيفون 8 عام 2017:





كان آيفون 8 و8 Plus من أوائل أجهزة آيفون التي تمتاز بدعم الشحن اللاسلكي، وأل هاتفمن إنتاج شركة آبل بشاشة من نوع OLED، بقياس 4.7 بوصة، بالإضافة إلى دعم التعرف على الوجه، وهو أيضًا اول هاتف آيفون يأتي بسعر مرتفع 1000 دولار.





14. آيفون XS عام 2018:





مع معالج جديد، أطلقت آبل آيفون XS وآيفون XS Max في يوم 12 سبتمبر عام 2018، مع ميزة مقاومة أفضل للماء، وكاميرا خلفية12 ميجابيكسل ذاكرة تخزين داخلة 64 جيجابايت وبسعر 999 دولار.





15. آيفون 11 عام 2019:





يجلب هاتف آيفون 11، والذي يبلغ 700 دولار، نظام الكاميرا الخلفية المزدوجة، يتضمن كاميرا بزاوية واسعة جدًا مع دعم للوضع الليلي ومعالج أسرع وكاميرا أمامية عالية الدقة، مع شاة من نوع LCD بقياس 6.1 بوصة، ومعالج حديث A13 Bionic، وكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل.





16. آيفون 12 عام 2020:





كشفت شركة أبل رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث آيفون 12، في يوم 13 أكتوبر الجاري عام 2020، ولأول مرة في تاريخها تعلن آبل عن أربعة إصدارات جديدة ضمن تشكيلة آيفون 12، والتي تضم iPhone 12، وiPhone 12 Pro، وiPhone 12 Pro Max، إلى جانب طراز أصغر وأرخص يسمى iPhone 12 mini،بسعر يبدأ من 699 دولار.



