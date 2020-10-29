ميتسوبيشي تقدم خصومات على قطع غيار السيارات

اعلنت ميتسوبيشي مصر عن إطلا عروض في الوقت الحالي على اثنين من طرازاتها التي تقرر وقف كرحهم في مصر في السنوات السابقة .

كما تشمل العروض موديلي ميتسوبيشي لانسر الذي توقف انتاجه على المستوى العالمي بصورة كاملة بالإضافة غلى موديل اتراج الذي توقف تقديمة في مصر فقط في ظل صعوبة المنافسة السعرية له مقارنة بالموديلات الاخرى من نفس فئته



وأكدت الشركة أن العروض الجديدة التي تقدمها لفترة محدودة تشمل أسعار خاصة تقدمها وخصومات على قطع الغيار لهذين الموديلين بالتحديد مؤكدة أن العرض لايشمل موديلي اكلييس وموديلات اكسباندر





واوضحت أن السيارة لانسر تقرر وقف انتاجها من قبل الشركة الام منذ فترة من أجل طرح موديلات خرى جديدة تتماشي مع الاتجاهات العصرية في التصميم وتكنولوجيا السيارات .



و أكدت أنه لا يوجد معلومات في الوقت الحالي عن الموديلات الجديدة التي سوف يتم طرحها مع الاعلان عنها وقت توافرها.



يذكر أن قررت شركة ميتسوبيشي عملاق صناعة السيارات اليابانية طرح سياراتها ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 mitsubishi outlander التي تعتبر سيارة بالغة الأهمية للعملاق الياباني .



