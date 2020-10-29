مصطفى بكري يهنئ علاء عابد بتوليه نائب رئيس البرلمان العربي.. فيديو

وأجريت صباح الثلاثاء جلسة إجراء انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية وشارك فيها نواب 22 دوله عربية هي: مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتى، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال ومورتيانيا وجزر القمر ولبنان ، وسلطنة عمان.





يذكر أن البرلمان العربي له أربعة نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التى حصلوا عليها وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.



