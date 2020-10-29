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مصطفى بكري يهنئ علاء عابد بتوليه نائب رئيس البرلمان العربي.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:37 م
النائب البرلمان علاء
النائب البرلمان علاء عابد
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محمود محسن
هنأ الإعلامي مصطفى بكري النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربى، وذلك خلال جلسة اختيار عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي.

وأجريت صباح الثلاثاء جلسة إجراء انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية وشارك فيها نواب 22 دوله عربية هي: مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتى، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال  ومورتيانيا وجزر القمر ولبنان ، وسلطنة عمان.

يذكر أن البرلمان العربي له أربعة نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التى حصلوا عليها وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.

وأنشىء البرلمان العربي بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بمدينة الجزائر ، بالجمهورية الجزائرية ، وذلك بتاريخ 23 مارس 2005 ؛ وفي هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية ، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290) ، ونصها : " ينشأ في اطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ومهامه واختصاصاته".

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