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رياضة

متداول على السوشيال.. خطاب اتحاد الكرة إلى الكاف لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:53 م
احمد احمد رئيس الكاف
احمد احمد رئيس الكاف
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يسرى غازى
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطابا لاتحاد الكرة تم إرساله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتاريخ أول أمس الثلاثاء تضمن طلب تأجيل مباراة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء ونهائى البطولة القارية.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي كما تم تأجيل نهائي البطولة القارية.  

وكتب الاتحاد الافريقي في بيانه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة.

وأشار الاتحاد إلى أن البيان سيتم استكماله لتحديد الموعد النهائي للبطولة بعد المناقشات مع السلطات المصرية والوصول لأفضل حل. 

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
متداول على السوشيال.. خطاب اتحاد الكرة إلى الكاف لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء

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