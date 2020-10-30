التعليم: معظم إصابات كورونا المرصودة منذ بدء الدراسة متركزة بمدارس القاهرة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن معظم اصابات كورونا التي تم رصدها في المدارس منذ بدء الدراسة ، تم تسجيلها في محافظة القاهرة .
اقرأ ايضا |
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى ان القاهرة وحدها ظهر في مدارسها 19 حالة ، أما مدارس باقي المحافظات وأبرزها محافظات (بني سويف ، قنا ، المنيا ، بورسعيد ، الغربية ) سجلت ظهور من حالة في كل محافظة ، وهناك محافظات ظهر في كل منها 3 حالات على الاكثر.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إجمالي عدد إصابات كورونا المرصودة بالمنشآت التعليمية حتى الان ، 49 إصابة من اجمالي 25 مليون طالب ومعلم واداري يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم منذ بدء العام الدراسي 2020/2021.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذه الارقام مطمئنة جدا ، لافتًا إلى أن جميع الاصابات هي اصابات بلا اعراض خطيرة ويتعافى اصحابها بسهولة.
وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس لان ليس بها خطورة ، حيث تم التأكيد على أن نسبة الاصابة بكورونا بين الاطفال 0.05%.
وقال وزير التربية والتعليم إنه مع ذلك نحن في مصر اتخذنا حلولا احترازية لطمأنة اولياء الامور القلقين ، مثل (تباعد اجتماعي – تقليل عدد ايام الدراسة في المدارس – توفير مصادر تعلم عن بعد )
وكانت قد أعلنت مدرسة الرواد بمدينة نصر خلال الساعات الماضية ، عن ظهور حالة إصابة كورونا مؤكدة بين طلاب المدرسة.