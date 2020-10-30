التعليم: معظم إصابات كورونا المرصودة منذ بدء الدراسة متركزة بمدارس القاهرة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن معظم اصابات كورونا التي تم رصدها في المدارس منذ بدء الدراسة ، تم تسجيلها في محافظة القاهرة .





اقرأ ايضا |

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى ان القاهرة وحدها ظهر في مدارسها 19 حالة ، أما مدارس باقي المحافظات وأبرزها محافظات ( بني سويف ، قنا ، المنيا ، بورسعيد ، الغربية ) سجلت ظهور من حالة في كل محافظة ، وهناك محافظات ظهر في كل منها 3 حالات على الاكثر.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إجمالي عدد إصابات كورونا المرصودة بالمنشآت التعليمية حتى الان ، 49 إصابة من اجمالي 25 مليون طالب ومعلم واداري يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم منذ بدء العام الدراسي 2020/2021.





اقرأ ايضا | ننشر تفاصيل أزمة الزي المدرسي في المدارس المصرية اليابانية





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذه الارقام مطمئنة جدا ، لافتًا إلى أن جميع الاصابات هي اصابات بلا اعراض خطيرة ويتعافى اصحابها بسهولة.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس لان ليس بها خطورة ، حيث تم التأكيد على أن نسبة الاصابة بكورونا بين الاطفال 0.05%.





وقال وزير التربية والتعليم إنه مع ذلك نحن في مصر اتخذنا حلولا احترازية لطمأنة اولياء الامور القلقين ، مثل (تباعد اجتماعي – تقليل عدد ايام الدراسة في المدارس – توفير مصادر تعلم عن بعد )





وكانت قد أعلنت مدرسة الرواد بمدينة نصر خلال الساعات الماضية ، عن ظهور حالة إصابة كورونا مؤكدة بين طلاب المدرسة.





وقالت المدرسة لأولياء الامور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ورد إلينا بلاغ من ولي أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي بقسم الناشيونال بأن نتيجة مسحة كورونا الخاصة بابنه جاءت ايجابية .





وأوضحت المدارس ، أن طبيبة المدرسة قامت بعمل التحقيقات اللازمة واستلام صورة التحليل من الأم ، وعلى الفور تم ابلاغ الادارة الطبية والادارة التعليمية بالأمر.





وأفادت الادارة الطبية بالمدرسة ، بأن الطالب تغيب منذ يوم الاربعاء 21 أكتوبر 2020 حتى استلام نتيجة التحليل، كما أفادت الأم يوم الاربعاء 28 اكتوبر (لمدة اسبوع كامل).





وقالت المدرسة : لم نتلق أي اخطار من ولي أمر طلاب اخرين في نفس الفصل بوجود اصابات اخرى ، ولذا لم يصدر قرار بغلق هذا الفصل.





وأكدت أنها تتابع غياب الطلاب واسبابه يوما بيوم وتتلقى أي اخطار يرد إليها من أولياء الامور، وتتابع مع المسئولين في الادارة الطبية لاحتواء أي اصابة سواء بين الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس باهتمام بالغ.



