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بين الناس

قرية البرادعة بالقليوبية غارقة في مياه الصرف الصحي والأهالي يستغيثون.. صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عبدالله حسن عبدالقادر، من أهالى قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ، فى رسالة لخدمة شكاوى صدى البلد، من تدهور شبكة الصرف الصحى.

ويقول فى رسالته: إنهم يعانون من مياه الصرف بسبب عدم وجود شبكة صرف داخل القرية مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى داخل القرية وأنهم استغاثوا أكثر من مرة ولكن الحلول تكون بمثابة مسكنات .

وطالب سكان قرية البرادعة، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال من مكان لآخر.

للتواصل مع القارئ :01157963773

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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