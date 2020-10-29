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أصل الحكاية

فضيحة مطار الدوحة.. السلطات القطرية تفحص الأعضاء التناسلية للمسافرات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:18 م
مطار الدوحة
مطار الدوحة
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أحمد أيمن
تتعرض قطر لانتقادات شديدة بعد أن قالت نساء توجهن إلى أستراليا إنهن تعرضن للتفتيش القسري في محاولة لمعرفة ما إذا كن قد أنجبن مؤخرًا مولودًا جديدًا، وجد على قيد الحياة في سلة مهملات بمطار الدوحة.

أعربت قطر عن "أسفها" إزاء عمليات البحث عن الملابس التي تعرضت لها الأستراليات ونساء أخريات قبل مغادرة رحلاتهن من الدوحة هذا الشهر.

 كما أصدرت الدولة الخليجية مزيدًا من التفاصيل حول التخلي عن مولود جديد في سلة مهملات بالمطار، مما أدى إلى الفحوصات القسرية.

في 2 أكتوبر الجاري، تم اكتشاف الطفلة المولودة على قيد الحياة في سلة المهملات بمطار حمد الدولي في الدوحة فيما وصفته الحكومة بـ "جريمة مروعة". 

في سعيهم للعثور على الأم ، ورد أن السلطات قامت بفحص الأعضاء التناسلية للمسافرات دون موافقتهن لتحديد ما إذا كانت قد أنجبت مؤخرًا، لذلك أدانت أستراليا، التي شهد عدد من مواطنيها الذين تم تفتيشهم، عمليات التفتيش ووصفتها بأنها "مقلقة بشكل فاضح للغاية" هذا الأسبوع.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأسترالي، أمس الأربعاء، إن عمليات التفتيش لم تخضع فقط 18 امرأة أسترالية على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية 908 QR المتجهة إلى سيدني، ولكن تم إجراء الاختبارات على مسافرات في تسع رحلات أخرى. وقال "باين" إن من بين الركاب الآخرين غير الأستراليين.

واعتذرت الحكومة القطرية وسعت إلى شرح تصرفاتها في بيان، حيث قال مكتب الاتصال الحكومي "إن دولة قطر تأسف لأي محنة أو اعتداء على الحريات الشخصية لأي مسافر بسبب هذا التصرف".

وكشف المكتب أيضًا عن تفاصيل جديدة ومقلقة حول هجر الطفل. وقال البيان: "تم العثور على طفل رضيع في سلة مهملات ، مخبأ في كيس بلاستيكي ودفن تحت القمامة.. تم إنقاذ الطفلة مما بدا أنه محاولة مروعة لقتلها ".

وقال البيان إن الركاب تم تفتيشهن لأن مناطق الصعود كانت بالقرب من سلة المهملات المعنية. أمرت الحكومة الآن بإجراء تحقيق في ما حدث للنساء. وبحسب البيان ، تجري رعاية الطفل في الدوحة.

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