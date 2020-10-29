بعد أسبوعين من الدارسة.. هدم مدرسة ابتدائي بالغردقة يثير أزمة.. والتعليم ترد

فى يوم وليلة فوجئ أهالى منطقة الميناء بالغردقة بقرار ادارة الغردقة التعليمية بضرورة اخلاء مدرسة الشهيد حسين سعيد لهدمها واعادة بنائها بعد مرور قرابة 15 يوما على العام الدارسى وكان القرار مفاجئا وتسبب فى صدمة لدى اولياء وحالة من السخط.





يقول حمادة نصر ولى امر تلميد فى الصف الاول الابتدائى إن القرار كان صادما وانهم لم يتوقعوا ذلك بعد مرور اسبوعين على الدراسة، خاصة أن جميعم منازلهم قريبة من المدرسة، وأن المدرسة المقرر لها نقل ابنائهم بها بعيدة.





يضيف حسين العبادى ولى أمر طالب فى الصف الثالث الابتدائى أن هناك قرار هدم المدرسة تم الاعلان عنه منذ عامين وظل هذا القرار حبيس الادراج ولم تستغل الابنية التعليمة فترة توقف الدارسة خلال اغلاق كورونا طوال 7 اشهر وفوجئوا بالقرار بعد فتح المدارس بيومين.

واوضح حمدى الشريف ولى أمر طالب ان الطلاب حال نقلهم لمدرسة اخرى ستكون هناك خطوره عليهم بسبب انهم أطفال فى المرحلة الابتدائية وستطلب ذهابهم للمدرسة عبور ميدانين متكدسين يوميا بالسيارات مما يهدد حياة الاطفال.

ومن جانبه قال محمد ابراهيم مرسى مدير ادارة الغردقة التعليمية إن قرار نقل مدرسة حسين سعيد إلى مدرسة عثمان فترة مسائية ليس قرارا فرديا إنما قرار جماعى من التعليم الابتدائى ومجلس إدارة المدرسة والمهتمين بالعملية التعليمية ليس لنقل المكان فقط لكن هناك أهدافا للمصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية ، والأهداف العامة التى جعلتنا نختار عثمان فترة مسائية هى:





1_مدرسة الميناء الإعدادية الدسكات لطالب اعدادى وليست لتلميذ ابتدائى

2_الحمامات وخاصة المباول مصممة لطالب اعدادى مما يجعل تلميذ الابتدائى يقضى حاجته على الارض

3_لا يوجد بمدرسة الميناء فصول مجهزة بوسائل تعليمية وادوات لمنظومة الصفوف الأولى وهى حتى الصف الثالث الابتدائى

4_مدرسة عثمان بها جناح كامل تم تفريغه وتخصيصه لتخزين كل مايخص مدرسة حسين سعيد حفاظا عليها من التلف من دواليب أوراق ومكاتب وأجهزة حاسب وادوات معمل... الخ

5_يتم استغلال جميع فصول وحمامات مدرسة عثمان المهيئة للتعليم الابتدائى ومنظمة الصفوف الأولى مع وجود تعاون تام بين إدارة المدرستين مما ييسر اى معوقات

6_وصول خطاب من هيئة الأبنية التعليمية لإخلاء حسين سعيد