للطلاب الجدد.. امتحان تحديد المستوى للرياضيات بهندسة عين شمس الأحد

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ان الكلية اتخذت الاجراءات الاحترازية بالعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الجداول الدراسية تعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعات لتجنب التكدس والازدحام داخل قاعات المحاضرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

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وأضاف عميد هندسة أن الكلية اعتمدت علي الدراسة بالعام الجديد بطريقة التعلم عن بعد والتزمت بكل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة الطلاب ضد فيروس كورونا وذلك بتوفير بوابات التعقيم على البوابات الرئيسة لمداخل الكلية وأجهزة قياس درجات الحرارة للطلاب.



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واوضح ضياء لـ صدي البلد ان أكواد الطلاب الذين سيعقد لهم امتحان تحديد المستوى للغة الانجليزية اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا بالرابط التالى:









ويمكن لكل طالب معرفة اللجنة التى سمتحن بها عن طريق QR code الخاص بالطالب والذى يمكن الوصول له من خلال صفحة الطالب.

فيديو يوضح كيفية الوصول لل QR code بالرابط التالى:





وأشار الي تعليمات الامتحان وهي كالاتي :





١- يتم الدخول على LMS من خلال lms.eng.asu.edu.eg

٢- يتم عمل Login بالبريد الإليكتروني الجامعي وكلمة المرور الخاصة به - فضلًا تأكد من تفعيله.

٣- يتم الدخول على English Placement Test وفتح الرابط الخاص بالامتحان الMCQ

٤- يتم حل الأسئلة وعمل Submit للإجابات وعند الانتهاء والتسليم يتم الضغط على submit all and finish وذلك حتى يتم التصحيح وحساب الدرجة.

٥- يتم فتح الرابط الخاص بالامتحان الWritten

٦- يتم حل السؤال الظاهر على الشاشة في الورقة الخاصة بالإجابة وتسليمها

وتابع اما بالنسبة لباقى الطلاب سيتم تحديد موعد أخر لامتحان تحديد المستوى للغة الانجليزية بعد استكمال الأوراق المطلوبة.

أما امتحان تحديد المستوى للرياضيات سيتم عقده يوم الأحد وسيتم الاعلان لاحقا عن أكواد الطلاب وموعد ومكان الامتحان.