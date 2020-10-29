مصدر يكشف موعد تسكين الطلاب بـ مدن جامعة عين شمس

أعلن مصدر مسئول بجامعة عين شمس ، انتهاء تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية، وذلك عبر موقع الزهراء.





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وقال المصدر خلال تصريحات لـ صدى البلد، إن موعد إعلان النتيجة سوف يكون 2 نوفمبر المقبل مشيرا إلى بدء التسكين سوف يكون تباعا بعد ظهور النتيجة مباشرة.

وأشار إلى كل طالب له غرفة خاصة به وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.





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وقال الدكتور الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب اتخذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و مراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.









وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



