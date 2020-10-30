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أخبار البلد

الصحة تطلق ماراثون للجري بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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محمد غالى

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، ماراثون للجرى فى الساعة السابعة صباحا بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدى، ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات للمشاركة في مبادرة صحة المرأة المختصة بالكشف المبكر عن أورام الثدى، مشيرة إلى أن المبادرة فحصت حتي الآن ما يقرب من 10 ملايين سيدة وقدمت لهن برامج التوعية أثناء عمليات الفحص.

وأوضحت وزارة الصحة إن تقديم خدمات صحة المرأة يتم من خلال 3500 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.

وتابعت وزارة الصحة، إن الوحدات تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، مضيفة أن الدولة توفير كل سبل الرعاية الصحية للسيدات في المراكز.

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