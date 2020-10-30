جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

احتفلت النجمة اللبنانية

إليسا

،بعيد ميلادها؛ التي تعد واحدة من أهم مطربات الوطن العربي وصاحبة شعبية كبيرة ، ومنحها جمهورها لقب ملكة الاحساس لتميزها بالأغاني الرومانسية.







وتألقت الفنانة اليسا ؛ برفقة مجموعة من الأصدقاء برفقة الفنانة أصالة والفنان محمد حماقي.





وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت قصير فوق الركبة؛ ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



