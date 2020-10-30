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أخبار البلد

الأنبا كاراس يهنئ سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:54 ص
الأنبا كاراس يهنئ
الأنبا كاراس يهنئ سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة
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سامح سلام
قدم نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرجينيا التهنئة للسفير معتز زهران سفير مصر الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة توليه مهام منصبه، سفيرًا لمصر بواشنطن.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن الزيارة التي قام بها نيافة الأنبا كاراس لمقر السفارة بواشنطن، حيث استقبله السيد السفير وطاقم السفارة الذين رحبوا بالزيارة.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة القمص مرقس كمال كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة وبعض من خدام الكنيسة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه تم خلال اللقاء مناقشة تطوير مكتبة الكنيسة. 
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت مجموعة من الإجراءات الجديدة في ظل متابعة الوضع الصحي الخاص بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وذكر البيان الصادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، حيث تقرر استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 %  من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة).

كما قررت الكنيسة تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، مع امكانية تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية. وينطبق ذلك أيضًا على  صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

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