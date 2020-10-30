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أخبار البلد

نائب رئيس زيمبابوي يشكر القيادة المصرية علي المساعدات المقدمة لبلاده لمواجهة كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
أعرب نائب رئيس زيمبابوى قنسطنطين شوينجا عن شكر وتقدير بلاده للفتة الكريمة من القيادة المصرية لشحنة المساعدات التي قدمتها مصر مؤخرا لبلاده لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال النائب الأول لرئيس جمهورية زيمبابوى وزير الصحة قنسطنطين شوينجا للسفير المصرى في هرارى محمود عامر، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين؛ لاسيما في مجال الصحة.

وأعرب المسئول الزيمبابوي عن رغبة بلاده في الدخول في شراكات مع القطاعين الخاص والعام المصريين العاملين في المجال الصحى من أجل دعم وتطوير القطاع الصحي في بلاده لما تمتلكه الكوادر المصرية الرائدة في المجال الصحي على مستوى القارة الأفريقية من خبرات، وقدرات تسعى بلاده للاستفادة منها.

وتناول اللقاء، أيضا، بحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ولاسيما فتح الأسواق في زيمبابوى أمام منتجات البناء التي تتفوق فيه الصناعة المصرية مثل مواد الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام.

كما طرح السفير المصري على النائب الأول لرئيس الجمهورية دعم التعاون بين البلدين في المجال الزراعي، أيضا، خاصة وأن مصر تصدر للقارة الأفريقية منتجاتها المتميزة من الفاكهة والخضر.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما في شقيها التجارى والاقتصادى إلى أفاق أرحب.

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