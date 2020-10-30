AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. حظر الشيشة بشكل نهائي في الكويت

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
كشفت صحيفة الراي الكويتية أن قرار حظر الشيشة في المقاهي والمطاعم بالبلاد نافذ ولا رجعة عنه قريبًا، مشددة على أن هذا الأمر محسوم برفض عودة الشيشة في الوقت الراهن وفقًا لتوصيات وزارة الصحة.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن تقييم الوضع الصحي وإن كان مطمئنًا غير أنه لا يمكن السماح بعودة هذا النشاط قريبًا، لافتة  إلى أن استمرار الحظر يصب في مصلحة مرتادي المقاهي والمطاعم أنفسهم ويهدف أيضًا لحماية ذويهم ومن يتعاملون معهم.

وأفادت الصحيفة الكويتية بأن عودة الشيشة رهن بنجاح اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا التي يجري تطويرها عالميًا والبدء بحملات التطعيم في البلاد ، مشيرة الي أن اقتراح تقديم الشيشة وفق اشتراطات صحية معينة لا يمكن الوثوق بتطبيقه، وبناء عليه كان هناك رفض للمقترحات في هذا الشأن حيث أن مصلحة المجتمع مُقدّمة على مصلحة الأفراد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها : إن مختلف دول العالم تشهد حالة من تزايد معدلات الإصابات الآن، وبعضها شرع في فرض قيود مشددة وبعضها عاد لحظر التجول الجزئي، وعلينا إدراك هذه الحقائق التي تحتم علينا أخذها بالاعتبار.

وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها أن صحة الإنسان خط أحمر للمنظومة الصحية التي تحاول جاهدة الأخذ بكل السبل الاحترازية تجنبًا للعودة إلى فرض قيود مشددة، على غرار ما حدث في كثير من دول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تضيف دولة جديدة لقائمة الممنوعين من دخول أراضيها

أول رد فعل من رئيس الحكومة الكويتية بعد طلب استجوابه

الكويت تستعد لطرد 68 ألف وافد فى عمر الـ 60.. تفاصيل

إغلاق 5 منشآت مخالفة بحي وسط الإسكندرية

بشرى للكويتيين.. عودة المطاعم والمحلات للعمل من جديد

ليس منها الشيشة.. 6 أنشطة تعود للحياة في الكويت

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30-10-2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30-10-2020 بمحافظات مصر

شوبير يعلق على ارتداء النني شارة قيادة فريق أرسنال بدوري أوروبا

مشاهد مرعبة من إعصار مولاف بفيتنام .. فيديو

عشان محدش يغشك من الجزارين .. كيف تفرق بين لحم الخنزير والضأن ؟

AdvertisementS

للمرة الأولى.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال يوم

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

أرسل لنا صورة من أمام الكنيسة.. أسرة منفذ هجوم نيس تكشف مفاجآت عنه

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل

حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة