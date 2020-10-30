الحكومة تنفي تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل أي من المكتبات المدرسية لفصول دراسية، ولم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.





وفي سياق متصل، تم إتاحة المحتوى الرقمي للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، لتنفيذ خطة الدراسة التي تعتمد على تحصيل الطلاب لدروسهم عبر القنوات التعليمية والمنصات المختلفة، على أن تكون المدرسة للمناقشة وطرح الأسئلة على أعضاء هيئة التدريس، حيث تم توفير شرح لمقررات الصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادي على قناة" مدرستنا"، والتي تتضمن شرح كافة الحصص للمواد المضافة للمجموع للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.



