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الأولى عالميا في حفظ وتلاوة القرآن: "بدأت الرحلة في سن 3 سنوات ونصف"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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البهي عمرو
قالت الزهراء حلمي، على المركز الأول على مستوى العالم فى حفظها للقرآن الكريم وتلاوته، إنها تبلغ من العمر 17 عامًا وبدأت رحلتها مع التلاوة منذ أن كانت في الثالثة والنصف من عمرها، إذ كانت والدتها تحاول تدريبها على قراءة السور الصغيرة، ثم بدأت بعدها تحضر في الكُتاب.

وأضافت "الزهراء"، خلال حوارها مع الإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، : "شيخ الكتاب بدأ معي بالقاعدة النورانية وعلمني القراءة بالتجويد ثم بدأت بالحفظ، وانتهيت من حفظ القرآن وأنا في سن العاشرة، وبعدها بدأت أدخل مسابقات دولية بعد أن دخلت المنافسات المحلية". 

وتابعت، أن المسابقة التي فازت بها اسمها "الصوت الماسي" منذ نحو 5 سنوات، وكانت حول تلاوة القرآن الكريم ثم نجحت في التصفيات ونجحت في التفوق على المشاركين من نحو 52 دولة على مستوى العالم من الذكور والنساء، وكان صاحب المركز الثاني على العالم مصريًا، وصاحبة المركز الثالث كانت بريطانية. 

وأردفت: "بيئتي بالكامل من حفظة القرآن منذ أن كنت أعيش في بلدة والدي وبعدها انتقلت إلى بلدة والدتي بعد أن توفي والدي، أنا من بيئة قرآن وأحمد الله على أنني ولدت في هذه البيئة، ولديّ شقيق في الصف الثالث الإعدادي ويسير على نفس الطريق".

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