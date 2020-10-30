يا حبيبي لـ محمد رمضان تحصد 39.8 مليون مشاهدة على يوتيوب

حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 39 مليونا و894 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.





ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.





والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.



