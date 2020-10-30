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محافظات

أوقاف الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل الدعوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قررت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة قيادات المديرية لمتابعة شعائر صلاة الجمعة والوقوف على سير العمل الدعوى وأداء السادة الأئمة بالمساجد المكلفين بها.

وقال الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، إنه تقرر تشكيل لجنة للوقوف على سير العمل الدعوى بمساجد المحافظة، فضلًا عن مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الوزارة حفاظًا على سلامة الجميع حتى ينجينا الله من هذه الجائحة.

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وقد أقيمت صلاة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية، تحت عنوان " النبي القدوة صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا" وقد ألقى د. عبدالرحمن نصار خطبة الجمعة من مسجد سيدى ابى العباس المرسى ميدان المساجد بحي الجمرك، وذلك تحت رعاية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ود عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة أدى السادة الأئمة اليوم خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية.

أكدت وزارة الأوقاف على استمرار الالتزام بكل الضوابط التي تم اتخاذها في صلاة الجمعة من إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه، وعدم السماح بصلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

وأوضحت ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأي حال، مؤكدة بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوز الوقت المقرر أو يخالف الموضوع المحدد.

وطالبت جميع جهات المتابعة بالوزارة متابعة التنفيذ ورفع أي مخالفة إلى رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

أوقاف الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل الدعوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية
أوقاف الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل الدعوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية
أوقاف الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل الدعوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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