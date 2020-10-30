على طريقة الهالوين.. ميس حمدان تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير





وأطلت ميس حمدان ، بفستان مختلف وجذاب باللون الأسود والأحمر، دون اكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميس حمدان في المكياج على اللون الأسود كمكياج للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الغامق الذى يتناسب مع ظهورها.





كما وضعت باروكة طويلة للشعر باللون الأحمر، واختارت اكسسوارات باللون الذهبي لشعرها لأكمال ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع شرائط بسيطة من الستان على يديها.