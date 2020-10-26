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مرأة

بفستان كب.. ميس حمدان تبرز أنوثتها في اليوم الرابع لمهرجان الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:17 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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آية التيجي
ظهرت الفنانة ميس حمدان  فى اليوم الرابع للمهرجان الجونة بدورته الرابعة عام 2020 بإطلالة مثالية وساحرة أبرزت فيها من أنوثتها بشكل كبير.

وتألقت ميس حمدان، بإطلالة أنيقة وجذابة فقامت باختيار فستان طويل باللون الأسود من القطن والجلد أيضا، بتصميم الكب، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميس حمدان في المكياج على الألوان الترابية الناعمة، ووضعت أحمر الشفاه باللون الكشمير الناعم الجذاب.

ورفعت ميس حمدان شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان ليبز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت ميس حمدان إطلالتها باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي والأخضر الفيروزي، مع خاتم بنفس الشكل.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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