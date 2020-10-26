بفستان كب.. ميس حمدان تبرز أنوثتها في اليوم الرابع لمهرجان الجونة

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.





وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



