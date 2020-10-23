بـ الجلد الأسود.. إطلالة مثيرة للجدل من ميس حمدان في مهرجان الجونة

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.