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مرأة

بـ الجلد الأسود.. إطلالة مثيرة للجدل من ميس حمدان في مهرجان الجونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:36 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة ميس حمدان بإطلالة جذابة وناعمة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وأطلت بها ميس حمدان، بفستان جذاب من الجلد الأسود من منطقة الأكتاف، ويتميز بجيب من الشيفون الناعم، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميس حمدان في المكياج على الالوان الترابية الناعمة، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الجذاب.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة الذي سوف يقام اليوم 23 أكتوبر؛ والذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفل جولته.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.

مهرجان الجونة السینمائي في دورته الرابعة التي ستقام في الفترة ما بین 23-31 أكتوبر 2020، یتضمن برنامج هذا العام 16 فیلما في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة.


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