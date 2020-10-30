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أخبار العالم

بعد هجوم نيس الإرهابي.. الجيش الفرنسي ينزل إلى الشارع

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:26 م
قوات الجيش الفرنسي
قوات الجيش الفرنسي (أرشيفية)
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محمد عثمان
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن قوات الجيش الفرنسي، ستنتشر في البلاد لحماية دور العبادة والمدارس والأماكن الحيوية في فرنسا.

وقالت بارلي في تصريحات صحفية نقلتها قناة "بي.إف.إم تي في" الفرنسية، إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لحماية دور العبادة والمدارس.

من جانبها، أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين، أنه تم إرسال 120 ضابط شرطة إلى مدينة نيس الفرنسية، التي شهدت هجومًا إرهابيًا أمس، لتعزيز الأمن هناك.

أما عن الإجراءات المتخذة في الخارج، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، انه تم اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين الفرنسيين خارج فرنسا.

وأوضح لودريان أنه وجه تعليمات بتشديد الأمن على البعثات الدبلوماسية والرعايا الفرنسيين في الخارج، مضيفًا: "لن نفتح أي مؤسسات إلا بعد حمايتها بشكل كامل".

وأضاف لودريان: "هناك تهديد كبير لنا".

وكانت الشرطة الفرنسية ذكرت أن مهاجما قتل، صباح امس الخميس، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، في واقعة وصفها رئيس بلدية هذه المدينة بالعمل الإرهابي، موضحًا أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته برصاص الشرطة.

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