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أخبار العالم

تركيا: مصرع 4 أشخاص وإصابة 120 في زلزال أزمير

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:19 م
مقتل 4 وإصابة 120
مقتل 4 وإصابة 120 في زلزال تركيا
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قسم الخارجي
كشفت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال ضرب مدينة أزمير التركية.

وضرب زلزال بقوة  6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

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