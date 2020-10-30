AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خطط بديلة.. أول تعليق من الأهلي على أنباء تأجيل النهائي الأفريقي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال افريقيا في أي وقت.

وقال مصدر بالجهاز الفني أنهم يراقبون مباراة الزمالك والرجاء لمعرفة الطرف الثاني في النهائي ويتم دراسته جيدًا وإن كانت كل الفرق كتب مفتوحه الأن.

وأضاف أن الفريق الأحمر جاهز لكل الإحتمالات ولديه خطط بديلة حال تأجيل مباراة النهائي ل27 نوفمبر حسب ما يتردد مؤخرًا .

وأوضح أن موسيماني مدرب يعرف الظروف التي تمر بها القارة السمراء وهو جاهز بخطة أخري حال تأجيل النهائي وسوف يبدأ علي الفور في فترة إعداد للفريق تستمر حتي تلك المواجهة بعيدًا عن اللاعبين الذي سينضموا لمعسكر المنتخب في أجندته الدولية لمواجهة توجو في التصفيات الأفريقية.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موسيماني يفاجئ لاعبي الأهلي.. والشناوي يعلن جاهزيته لموقعة الوداد

كهربا يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالأهلي

محاضرة فنية للاعبي الأهلي

الأهلي يعلن جاهزية محمود وحيد لمواجهة الوداد البيضاوي

سامي قمصان: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والوصول بالأهلى إلى النهائي

موسيماني يطلب تأجيل حسم القائمة الجديدة للأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي

ترشيحاتنا

رفقة ابنها.. شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم على السوشيال ميديا

بسبب وفاة زوجها.. قصة إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر

صاحبة الفستان الأجرأ في الجونة.. شاهد هدى الإتربي قبل حفل الختام

وفاة أسطورة المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد

شاهد| فضيحة مطار قطر.. القصة الكاملة

من قلب البحر.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان لامع.. لميس الحديدي تبرز جمالها من مهرجان الجونة

رفقة ابنها.. شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم على السوشيال ميديا