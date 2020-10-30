بفستان لامع.. لميس الحديدي تبرز جمالها من مهرجان الجونة

آخر أخبار كورونا في المدارس| لا يزال بعيدا عن طلاب 14 محافظة حتى الان ..معظم الاصابات في القاهرة ..التعليم تضع 5 سيناريوهات للتعامل مع الفصول الموبوءة .. وشوقي: الوضع ليس مقلقا والدراسة لن تتوقف