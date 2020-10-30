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مرأة

بفستان لامع.. لميس الحديدي تبرز جمالها من مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:27 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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حياة عبد العزيز
حرصت الإعلامية لميس الحديدي على حضور حفل الختام لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة لهذا العام 2020.

وتألقت لميس الحديدي بإطلالة جديدة تبرز حمالها، مرتدية فستانا باللون الأسود اللامع، بصيحة المجسم، والنصف كم.

كما تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا وقصيرا أعلى الكتف بشكل جمالي بسيط. وبدون تكلف نهائيا.

واستكملت أناقتها، مرتدية ساعة بسيطة في اليد، مع الاسورة في اليد الأخرى، والعقد الذي يزين رقبتها بطريقة جذابة.

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ومن الناحية الجمالية، وضعت لميس الحديدي الماكياج البسيط لإبراز ملامحها الحادة، المرتكز على اللون الأحمر في الشفاه، ولمسات البلاشر.


بفستان لامع.. لميس الحديدي تبرز جمالها من مهرجان الجونة
بفستان لامع.. لميس الحديدي تبرز جمالها من مهرجان الجونة

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