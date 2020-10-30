فستان أسود .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في ختام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، رفقة ابنتها ، على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.





وبدت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة ملفتة كالعادة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الخلف و قصيرا من الأمام و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش اللمع الذي زاد من جاذبيتها





وتزينت رانيا يوسف بمجموعة من المجوهرات الراقية مرتدية عقد ألماسي حول رقبتها وأقراط أنيقة مما منحها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر ملفتة ، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







