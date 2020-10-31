ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور

مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه موديل 2021 وهي من طراز السيارات متعددة قامت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية بطرح السيارةكوبيه موديل 2021 وهي من طراز السيارات متعددة الاستخدامات suv متوسطة الحجم.









مرسيدس mercedes amg gle 53 بها محرك 6 أسطوانات 3000 سي سي توربو سوبرتشارجد مع نظام هجين خفيف EQ-Boost بجهد 48 فولت يوفر قوة إضافية تبلغ 21 حصان و250 نيوتن متر لتُصبح القوة الإجمالية 429 حصان و520 نيوتن مترو المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات دفع رباعي و تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر خلال 5.2 ثانية.





تأتي مرسيدس mercedes amg gle 53 بتصميم رياضي وسقف منحدر يشبه سيارات الكوبيه الرياضية، وقد تم الكشف عنها لأول مرة في معرض فرانكفورت 2019، لتنافس العديد من السيارات البارزة في هذه الفئة مثل بورش كايين S كوبيه.

















تتميز السيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 بواجهة أمامية رياضية مع شبك باناميريكانا ذي الأعمدة الرأسية، ومصد أمامي قوي، مع مصابيح أمامية جديدة كليًا، ومصد أمامي قوي بالإضافة إلى مصابيح خلفية تُشبه إلى حد كبير مصابيح CLA الجديدة وعوادم رباعية.





تتميز المقصورة الداخلية للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 بتصميم داخلي بسيط مع العديد من الإضافات الاختيارية مثل جلد نابا ولمسات خشبية من خشب البلوط الرمادي، ولا يعني السقف المنحني أن المساحة الداخلية أصبحت صغيرة، حيث تأتي المقاعد الخلفية بمساحة رأس وأرجل كبيرة تتسع لثلاثة أشخاص بالغين.





تتميز السيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 الجديدة كليًا بعجلة قيادة قابلة للتعديل أوتوماتيكيًا بها أزرار تتحكم في العديد من الأشياء، ومقاعد رياضية فخمة يُمكن التحكم فيها مع ذاكرة لثلاثة وضعيات للمقاعد.





سعر مرسيدس mercedes amg gle 53



