ضمن العشرة الاوائل عالميا .. مركز مجدى يعقوب بأسوان: طبيب القلوب المجاني

يوماً بعد يوم يثبت مركز الدكتور مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وابحاث وامراض القلب أياديه البيضاء وبصماته وإنجازاته الواضحة على البشرية جمعاء لما يقدمه من خدمات إنسانية مجانية جليلة .





فمركز أسوان للقلب يعد الأول في الشرق الأوسط الحاصل على شهادة الاعتماد الدولي من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ولكونه يندرج بين الدول العشر الأولى الحائزة على الاعتماد العام للتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية واللي بالتالي بيقدم خدمة طبية وتعليمية للمصريين وفقا للمعايير الدولية وهو ما يسجل إنجاز طبي جديد من نوعه للمركز.

وقد حقق مركز أسوان للقلب عدة متطلبات ومعايير تؤهله لشهادة الاعتماد، والتي تمتد إلى خمس سنوات قادمة، ومنها رفع وتحسين مقياس الجودة من حيث الأجهزة والخبرات والكوادر البشرية، وجودة التصوير والتقارير، بالإضافة إلى البرامج التعليمية المختلفة والزمالة.





واقرأ أيضاً:





وقد أنشئت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في عام 2008 على يد الدكتور الجراح مجدي يعقوب لتقديم خدمات طبية مجانية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية لمن هم في أمس الحاجة إليها وبالأخص الأطفال الأقل حظا، فضلاً عن تدريب كوادر علمية وطبية وتمريضية شابة على أعلى المستويات الطبية الدولية.

وتقوم المؤسسة كذلك بتطوير الأبحاث فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية لدمج العلاج مع البحث وتطوير المواهب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.



