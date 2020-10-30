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محافظات

صحة أسوان تكشف على 3381 مواطنا فى قافلتين بالصعايدة والتوفيقية|صور

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:31 م
صحة أسوان تجرى الكشف
صحة أسوان تجرى الكشف لـ 3381 موطنا فى قافلتين بالصعايدة
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان 2 قافلة طبية إحداهما بقرية الصعايدة بحرى بإدفو ، والأخرى بقرية التوفيقية بكوم أمبو وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتقديم الرعاية والخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ولاسيما في المناطق النائية والقرى والنجوع. 

ونجحت هذه القوافل التى أستمرت لمدة يومين بكل قرية في إجراء الكشف الطبى المجانى على 3381 مواطنا ، كما ضمت أعمال كل قافلة تقديم خدمات علاجية أخرى للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.


وتم كذلك عقد ندوات توعية للأهالي وذلك بمتابعة من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة.

وكانت نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ندوة تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لطلاب بالمعهد.

وأشرف علي الندوة الدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية , وحنان بيرم مدير إدارة الخدمة الاجتماعية حيث استمرت فعاليات الندوة على مدار يومين.

وتناولت الندوة أهمية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا , وغسيل الأيدي باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ، مع تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس للحماية من الإصابة بالفيروس.

وكانت قد نظمت إدارة الثقافة الصحية بصحة أسوان سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب المدارس تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير الإدارة. 

وتضمن موضوعها الإجراءات الاحترازية، بجانب ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من أي أضرار.

كما شملت الندوة التنويه عن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية والحضانات الحكومية. 

ويأتي ذلك في إطار الندوات التثقيفية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان والتي تساهم بدورها في توعية المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم ، وبتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.
صحة أسوان تكشف على 3381 مواطنا فى قافلتين بالصعايدة والتوفيقية|صور
صحة أسوان تكشف على 3381 مواطنا فى قافلتين بالصعايدة والتوفيقية|صور
صحة أسوان تكشف على 3381 مواطنا فى قافلتين بالصعايدة والتوفيقية|صور

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