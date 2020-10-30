AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حرس الحدود يفوز على الجونة بثنائية في ختام مشواره بالدوري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:31 م
حرس الحدود والجونة
حرس الحدود والجونة
Advertisements
مجدي سلامة

تفوق فريق حرس الحدود، على منافسه، الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وجاءت أهداف المباراة عن طريق محمد نجيب الذي احرز الهدف لصالح الجونة في الدقيقة 6 ثم تعادل فريق حرس الحدود عن طريق أحمد فيليكس في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وفي ختام المباراة أضاف جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 84 ليعلن تفوق فريق بالمباراة.

وبعد هذه النتيجة ، يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة من بطولة الدوري المصري.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريندو يقود هجوم حرس الحدود في مواجهة الأهلي بالدوري

جون أنطوي يتقدم لـ بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري

بعد 5 دقائق .. حرس الحدود يضرب مرمى الزمالك بالهدف الأول

طلائع الجيش يفوز على نادي مصر بهدف نظيف في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

بـ الفستان الجديد.. رانيا يوسف في جلسة تصوير خاصة لـ«صدى البلد»

صاحبة الفستان الأجرأ في الجونة.. شاهد هدى الإتربي قبل حفل الختام

على طريقة الهالوين.. ميس حمدان تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

استقالة أحمد حسام ميدو من مجلس إدارة النادي المالك لـ إف سي مصر

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الصدر.. هدى الإتربي بإطلالة أنثوية في حفل ختام مهرجان الجونة

بالأحمر الجريء.. جميلة عوض تخطف الأنظار بـ حفل ختام مهرجان الجونة

كتف وكتف .. يسرا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة على الريد كاربت