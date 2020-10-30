حرس الحدود يفوز على الجونة بثنائية في ختام مشواره بالدوري

تفوق فريق حرس الحدود، على منافسه، الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وجاءت أهداف المباراة عن طريق محمد نجيب الذي احرز الهدف لصالح الجونة في الدقيقة 6 ثم تعادل فريق حرس الحدود عن طريق أحمد فيليكس في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وفي ختام المباراة أضاف جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 84 ليعلن تفوق فريق بالمباراة.

وبعد هذه النتيجة ، يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة من بطولة الدوري المصري.



