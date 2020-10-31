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مرأة

حيلة سهلة للتخلص من مشكلة جلد الوزة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
حيلة سهلة للتخلص
حيلة سهلة للتخلص من جلد الوزة
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أسماء عبد الحفيظ

الحصول على بشرة ملساء ناعمة الملمس حلم كل فتاة، لكن هناك مظاهر جلدية تعكر شكل بشرتك منها "جلد الوزة"، التي تظهر فيها بصيلات الشعر ومعها حبوب حمراء منتشرة على سطح الجلد.


وطبيًا، تعتير "جلد الوزة" مشكلة وراثيّة، تصيب عادة البشرة الجافة، حيث يكون السبب فيها وجود اضطرابات في عملية إنتاج مادة تسمى "الكيراتين"، والتي تظهر على هذا الشكل.


وللتخلص من هذه المشكلة هناك مجموعة من الخطوات العلاجية والوقائية عليكِ اتباعها، وفقا لما نشرته الاعلاميه رضوي الشربيني، والتي تتمثل في النقاط التالية:

جلد وزة

ترطيب الجلد
ترطيب الجلد هو السر دائمًا في علاج مشكلة جلد الوزة، فإذا حافظتِ على ترطيب بشرتك يوميًا ستقضين عليها نهائيًا، وفي وقت سريع.

الماء الفاتر
استخدام الماء الفاتر بدلًا من الساخن خلال الاستحمام، يضمن لكِ تهدئة الحكة في الجلد، وبالتالي نتائج أفضل في التخلص من جلد الوزة.

تقشير الجلد
استخدام ماسكات التقشير باستمرار لإزالة خلايا الجلد الميت التي تسد بصيلات الشعر، يساعدك في التخلص من جلد الوزة، وإذا كنتِ لا تميلين إلى أساليب التقشير الكيميائي، يمكنك الاعتماد على المكونات الطبيعية في تقشير جلدك، مثل: السكر أو الملح مع زيت الزيتون، وافركي معها جلدك بليفة الاستحمام.

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