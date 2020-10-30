مستقبل وطن يواصل دعم مرشحيه في انتخابات النواب بـ كفر الشيخ.. صور

يواصل حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ دعم مرشحيه بالقائمة والفردى بجميع مراكز ومدن المحافظة قبل الصمت الانتخابى بعد غد الأحد.





واللواء حسن البحيرى، والمهندس عبدالسميع يوسف، عضوي مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وآلاف المواطنين. ففى قرية تيدا مركز سيدى سالم، عقدت القائمة الوطنية مؤتمرًا شعبيًا، بحضور المهندس فوزى الرفاعى ، أمين الحزب بالمحافظة،





وشارك فى المؤتمر من القائمة الوطنية المهندس عبد الحميد دمرداش، الأمين العام المساعد للحزب بالأمانة المركزية، واللواء سعيد عمارة، والنائبة الدكتورة هالة أبو السعد، مرشح حزب مصر الحديثة، والدكتورة جميانة لويس، والدكتورة منى عبدالعاطى، والدكتور محمد فوزي الرفاعى مرشحي حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية.





وأكد الجميع على استعدادهم لبذل كل الجهد لمساندة الدولة، للحفاظ على ماتحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة من خلال الدور الرقابى والتشريعى، بالإضافة إلي السعي لحل مشاكل المواطنين وتقديم الخدمات المتميزة لأهالي المحافظة.





من ناحية أخرى، واصل مرشحو الحزب على «المقاعد الفردية»، مؤتمراتهم الانتخابية بالمراكز والمدن.





ففى الدائرة الرابعة ومقرها «دسوق وفوة ومطوبس»، واصل المهندس عادل النجار، مرشح الحزب بمركز دسوق رقم «3» رمز «الكتاب» مؤتمراته الانتخابية، وآخرها فى مركز مطوبس، بحضور حشود كبيرة من المواطنين بمطوبس ودسوق وفوه.





وطالب «النجار» اهالى الدائرة بمساندته، حتى يوفقه الله ويحقق النتيجة المرجوة، ليكون خادمًا للوطن وأهالي دائرته.





وفي الدائرة الثالثة ومقرها «الحامول وبيلا والبرلس»، أقام مرشحو الحزب بالدائرة ثلاث مؤتمرات حاشدة.





و أقام عصام عبدالغفار رقم «2» رمز «القلم»، مؤتمرًا حاشدًا بمدينة بلطيم ضم الآلاف من المواطنين.





ووعد «عبد الغفار» مؤيديه بأنه سيبذل كل مافى وسعه لتوفير جميع الخدمات التى يحتاجها أهالي الدائرة، وأنه لن يبخل عليهم بشئ يستطيع تقديمه وسيظل خادما للجميع.





كما أقام اللواء فؤاد عبد الدايم رقم «1» رمز «سنبلة القمح» مؤتمرًا حاشدًا كبيرًا بمسقط رأسه قرية كفر الجرايدة مركز بيلا، بحضور الآلاف من المواطنين.





وقدم «عبد الدايم» الشكر للأهالي للحضور المشرف، مطالبًا أهالي قريته والدائرة بمساندته وترجمة دعمهم الكبير من خلال الصناديق، بالإضافة إلي التصويت للقائمة الوطنية، لوجود قامات كبيرة بها يستحقون المساندة والدعم.





بينما أقام الحاج يونس عبد الرازق رقم «3» رمز «الكتاب»، مؤتمرًا ضخمًا بقرية المناوفة مركز الحامول، بحضور الآلاف من المواطنين.





وأكد «عبد الرازق» أنه سيظل على عهده الذى قطعه على نفسه، بأن يكون خادمًا للجميع وأن بيته سيظل مفتوحًا فى اي وقت.





يذكر أن الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز «الحامول وبيلا والبرلس»، يمثلها عضوين بمجلس النواب.