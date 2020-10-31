تجاهلت معاناتها.. أم تتسبب في وفاة ابنتها بعد عام من الإهمال والقسوة

في مشهد جديد يدل على القسوة وعدم تحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال قامت أم بتجاهل معاناة ابنتها وآلامها المستمرة لمدة عام مما نتج عنه وفاة الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا.





شارون غولدي كثيرًا، لكن دون أي استجابة منها، وإنما سوء معاملة وتجاهل ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية طلبت الفتاة المساعدة من أمها

والذي لولاهما لربما ظلت الفتاة على قيد الحياة، حسب شهادة الأطباء.





سُجنت الأم شارون غولدي، أمس، لمدة ثلاث سنوات ونصف لأنها ذهبت إلى حانة محلية وتركت ابنتها تموت على الأريكة في شمال ولاية لاناركشاير، باسكتلندا .









جريمة تنطوي على قدر كبير من القسوة على مدى فترة طويلة، ولم يكن أمامه بديل سوى إرسال والدتها إلى السجن، لأنها تركت الفتاة تعاني من ألم شديد من قرحة في المعدة دون علاج. قال القاضي بيكيت للمحكمة العليا إنها





أكد مجلس شمال لاناركشاير، الذي كان مسؤولًا عن الرعاية الاجتماعية لروبين، أمس أنه سيفحص نتائج المراجعة الخارجية المستقلة التي أمرت بها لجنة حماية الطفل في محاولة لمنع المزيد من الأذى للأطفال الضعفاء الآخرين مثل روبين.



