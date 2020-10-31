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أخبار البلد

القوى العاملة: التفتيش على 37784 مصنعا وشركة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 37 ألفا و784 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.


وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 37 ألفا و784 مصنعًا وشركة خلال الشهور السبع الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 3678 منشأة، والمنيا  3394، وسوهاج 2792، والشرقية 2380، ودمياط 2238، والقليوبية 2207، والبحيرة 2140، والقاهرة 1749، والغربية 1453، والجيزة 1368، وكفر الشيخ 1329، وبورسعيد 1175، وأسيوط 1166، والدقهلية  1164، وبني سويف 1122، ومرسى مطروح 1078، والأقصر 1066، والإسماعيلية 1035، والإسكندرية 990 منشأة.


وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 870، والوادي الجديد 752، والمنوفية 747، والبحر الأحمر 559، وأسوان 528، والفيوم 491، والسويس 313 منشأة.


وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.


وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.


كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.


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