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محافظات

محافظ أسوان: 900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
فى نقلة نوعية للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم تخصيص حوالى 900 مليون جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة العام المالى 2020/2021 من أبرزها مشروعات الصرف الصحى بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز، وأيضًا محطات مياه شرب بقرى ومدن المحافظة. 

وأشاد بالدعم الحكومى من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.

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كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بالإسراع لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى، مع نهو جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بقرى ومدن محافظة أسوان طبقًا للمخططات الزمنية المحددة حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطن الأسوانى.

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بتفقد مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى مدينتى السباعية والبصيلية التابعين لمركز إدفو للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل بها. 

ومن جانبها أشارت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان إلى أن هذا المشروع الضخم تصل تكلفته الإجمالية إلى 399 مليون جنيه منها 199 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، بالإضافة إلى إنشاء محطة المعالجة بطاقة تصل إلى 27 ألف م3/ يوميًا بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

وأوضحت رقية حماد بأنه من ضمن المشروعات المتوقع إنهاؤها خلال العام المالى الحالى مشروع الصرف الصحى بقرية الجعافرة بتكلفة 44 مليون جنيه، بجانب مشروع الصرف الصحى بقرى توشكى شرق وغرب وأبو سمبل وأيضًا محطة معالجة توشكى بمركز نصر النوبة بطاقة 17 ألف م3/يوم بتكلفة 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 محطات مياه شرب بمدينة ومركز إدفو بطاقة 7.2 ألف م3 يوميًا بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.
محافظ أسوان: 900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة.. صور
محافظ أسوان: 900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة.. صور
محافظ أسوان: 900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة.. صور
محافظ أسوان: 900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة.. صور

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