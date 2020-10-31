الرئيس السيسي: نحتاج أن يكون لدينا 100 جامعة لتحسين منظومة التعليم

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه يتوقع وجود زيادة في عدد الطلاب، ففيما يخص غرب القاهرة، هناك 80 ألف طالب في مرحلة دخول الجامعة ويتوقع وصولهم لعدد أكبر في 2030 ولهذا نحن بحاجة إلى التوسع.













من جانبه، علق الرئيس السيسي: "إحنا قولنا إننا 100 مليون، دلوقتي إحنا محتاجين يكون عندنا 100 جامعة في مصر، والوضع الحالي عندنا 72 جامعة بمختلف أنواعها، وفي عام 2032 سنصل إلى 125 مليون، يعني مفروض يكون عندنا 125 مليون جامعة".





وأضاف الرئس السيسي أن الجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليارات جنيه، أي في حدود 400 مليار جنيه للإنشاء فقط.





وتابع: "نحن مستمرون في تضييق الفجوة المتواجدة"، مشيرا إلى أنه "خلال الـ7 سنوات الماضية تحركنا من أجل تقليل الفجوة وجودة التعليم من أجل تقديم تعليم يناسب آمالنا وأحلامنا".





وأضاف "عبد الغفار"، خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح جامعة الملك سليمان، أن هناك جامعات تم إنشاؤها بتكليف من رئيس الجمهورية من أجل وجود دراسة لكل المحافظات بالأرقام، معقبا: "الدراسة مستمرة حتى نصل إلى وجود دراسة لكل محافظة وإقليم".وأوضح: "لدينا 30 ألف طالب يتعلم في الخارج وهذا عبء على الأهالي، ولهذا هم يتمنون وجود جامعات مصرية لتقليل هذا العبء".