AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي: نحتاج أن يكون لدينا 100 جامعة لتحسين منظومة التعليم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
إسراء صبري
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه يتوقع وجود زيادة في عدد الطلاب، ففيما يخص غرب القاهرة، هناك 80 ألف طالب في مرحلة دخول الجامعة ويتوقع وصولهم لعدد أكبر في 2030 ولهذا نحن بحاجة إلى التوسع.


وأضاف "عبد الغفار"، خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح جامعة الملك سليمان، أن هناك جامعات تم إنشاؤها بتكليف من رئيس الجمهورية من أجل وجود دراسة لكل المحافظات بالأرقام، معقبا: "الدراسة مستمرة حتى نصل إلى وجود دراسة لكل محافظة وإقليم".


من جانبه، علق الرئيس السيسي: "إحنا قولنا إننا 100 مليون، دلوقتي إحنا محتاجين يكون عندنا 100 جامعة في مصر، والوضع الحالي عندنا 72 جامعة بمختلف أنواعها، وفي عام 2032 سنصل إلى 125 مليون، يعني مفروض يكون عندنا 125 مليون جامعة".


وأضاف الرئس السيسي أن الجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليارات جنيه، أي في حدود 400 مليار جنيه للإنشاء فقط.


وتابع: "نحن مستمرون في تضييق الفجوة المتواجدة"، مشيرا إلى أنه "خلال الـ7 سنوات الماضية تحركنا من أجل تقليل الفجوة وجودة التعليم من أجل تقديم تعليم يناسب آمالنا وأحلامنا".


وأوضح: "لدينا 30 ألف طالب يتعلم في الخارج وهذا عبء على الأهالي، ولهذا هم يتمنون وجود جامعات مصرية لتقليل هذا العبء".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحثة تحصل على الدكتوراه عن دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

التعليم العالي: مصر تسعى لأن تكون من المقاصد الدراسية على مستوى العالم

التعليم العالي: نستهدف 40% فقط من الشباب بمرحلة التعليم الجامعي

وزير التعليم العالى خلال افتتاح المدارس اليابانية بحضور الرئيس السيسي: نعمل على توفير جامعات عالمية في مصر بنفس الشهادات والجودة .. ونستهدف 40% بالمرحلة الجامعية

أحمد شندي يكتب: نداء عاجل لوزير التعليم العالي

بتوجيهات من السيسي .. صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام ..فيديو

ترشيحاتنا

دخل مرحلة حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام لليوم الـ97

بديل الفياجرا.. حكاية صيد القميري من هواية إلى مصدر رزق بالوادي الجديد

بعد حديث الرئيس عن سيوة.. تعرف على مشاكل وإمكانيات واحة الجمال.. صور

جامعات بمواصفات ومعايير عالمية..السيسي: نسعى لتقديم تعليم يناسب آمالنا وطموحاتنا لمصر.. فيديو

بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة

وجهة سياحية متنوعة.. خطة لتحويل توجو لمركز إقليمي بأفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجهة سياحية متنوعة.. خطة لتحويل توجو لمركز إقليمي بأفريقيا

بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة

القائمة الكاملة لأسعار سيات 2020 - 2021 في مصر