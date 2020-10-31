جامعات بمواصفات ومعايير عالمية..السيسي: نسعى لتقديم تعليم يناسب آمالنا وطموحاتنا لمصر.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج 100 جامعة لاستيعاب احتياجات الطلاب دون النظر لتصنيفها طبقا للمعايير المعتبرة لتقديم تعليم جيد، متابعا : «كل مليون يحتاجون إلى جامعة على الأقل لذلك نحتاج إلى 100 جامعة».





وأضاف «السيسي» خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ، أن الوضع الحالي لدينا 72 جامعة باختلاف أنواعها.

من المفترض التجهيز إلى 125 جامعة لنقل الصورة للواقع الذي تهدف إليه مصر خلال الـ12 سنة قادمة، الجامعة الواحدة تكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه للإنشاء.

وأشار الرئيس السيسي إلى أننا نسعى لتقديم تعليم يناسب آمالنا وطموحاتنا في مصر، نريد الجامعات في مصر تستوعب الطلاب بالخارج، موضحا أن الجامعات التي تنشأ بمواصفات ومعايير عالمية لتحقيق الهدف يناسب حجم العمل القادم لتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة، فضلا عن الـ 30الف طالب مصري يتعلم في الخارج.



