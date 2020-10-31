جامعات بمواصفات ومعايير عالمية..السيسي: نسعى لتقديم تعليم يناسب آمالنا وطموحاتنا لمصر.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج 100 جامعة لاستيعاب احتياجات الطلاب دون النظر لتصنيفها طبقا للمعايير المعتبرة لتقديم تعليم جيد، متابعا : «كل مليون يحتاجون إلى جامعة على الأقل لذلك نحتاج إلى 100 جامعة».
وأضاف «السيسي» خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ، أن الوضع الحالي لدينا 72 جامعة باختلاف أنواعها.
من المفترض التجهيز إلى 125 جامعة لنقل الصورة للواقع الذي تهدف إليه مصر خلال الـ12 سنة قادمة، الجامعة الواحدة تكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه للإنشاء.
وأشار الرئيس السيسي إلى أننا نسعى لتقديم تعليم يناسب آمالنا وطموحاتنا في مصر، نريد الجامعات في مصر تستوعب الطلاب بالخارج، موضحا أن الجامعات التي تنشأ بمواصفات ومعايير عالمية لتحقيق الهدف يناسب حجم العمل القادم لتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة، فضلا عن الـ 30الف طالب مصري يتعلم في الخارج.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت، من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ و متحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.
وتعد جامعة الملك سلمان أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء ١٠ کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي ٣٠ ألف طالب.
وكان ذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
تتضمن تخصصات كليات الجامعة: "الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم".