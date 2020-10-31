الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية عن التعليم المصري

"مينفعش نعلم الطلاب تعليم ميستفيدوش منه بعد كده في سوق العمل".. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحديث البرامج التعليمية المقدمة للطلاب في مختلف المجالات لمواكبة سوق العمل.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، إن كل مليون طالب سيحتاج جامعة، ولذلك 100 مليون طالب يحتاجون 100 جامعة من أهلية لحكومية وخاصة وغيرها، وذلك طبقا للمعايير الموضوعة في تقديم جودة تعليم جيد طبقا لحجم السكان.









وعلق الرئس السيسي على أن الجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليارات جنيه، أي في حدود 400 مليار جنيه للإنشاء فقط.









وأضاف: "نحن مستمرون في تضييق الفجوة المتواجدة"، مشيرا إلى أنه "خلال الـ7 سنوات الماضية تحركنا من أجل تقليل الفجوة وجودة التعليم من أجل تقديم تعليم يناسب آمالنا وأحلامنا".









وأوضح: "لدينا 30 ألف طالب يتعلم في الخارج، وهذا عبء على الأهالي، ولهذا هم يتمنون وجود جامعات مصرية لتقليل هذا العبء".