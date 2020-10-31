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السيسي: مصر ستشهد افتتاح أكبر محطة معالجة للمياه في غضون شهرين.. شاهد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نورهان رأفت
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي مشروع تتحدث عنه الدولة، يكون جاهزا بشكل كامل لتدشينه، متابعا "أي موضوع بنتكلم فيه بنعمله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لجامعة الملك سلمان، أن المشروعات التي تتحدث عنها الدولة، يتم الإعداد الجيد لها، واتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذها، مؤكدا أنه في خلال شهرين سيتم افتتاح أكبر محطة معالجة في العالم، وهي محطة بحر البقر.

كما شدد السيسي على أن عدم الاستقرار يدمر الدولة ومستقبلها، معقبا: هناك شركات تعطلت واقتصاد توقف وإرهاب استغل الموقف، بالإضافة إلى وجود تدمير وخراب من خلال الاعتداء على المنشآت والمتاحف وأيضا على الكنائس.

وأوضح الرئيس السيسي، طول ما الاستقرار موجود إحنا هنكمل مسيرتنا ونقدر عليها ونجتاز أي تحد.

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