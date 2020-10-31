هاخد التمام في أسبوع.. الرئيس السيسي يحرج رئيس الهيئة الهندسية بسبب طريق شرم الشيخ

استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم تشغيل طريق شرم الشيخ والنفق الجديد بكفاءته الكاملة رغم افتتاحها، مشيرا إلى أنه على دراية كاملة بأنه لم يستخدم حتى الآن بالشكل المطلوب.









وطلب الرئيس السيسي، بشكل واضح وصريح من رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار، أن يتم خلال الأسبوع القادم تشغيل النفق والطريق، وأنه لا داعي للتأخير أكثر من ذلك، معقبا: "أنا خلال أسبوع عايز آخد التمام".









ورد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا إنه سيتم نقل الولاية للشركة الوطنية للطرق، لافتا إلى أن الهيئة أخذت تكليفا بتطوير شبكة مياه الشرب بالعريش بتكلفة 868 مليون جنيه، معقبا: "هناك تنسيق مع وزارة الإسكان تم توصيل المياه العذبة في العريش 60 ألف متر مكعب، عن طريق إنشاء 3 محطات تحلية".









وأضاف "الفار"، خلال افتتاح جامعة الملك سليمان وعدة مشاريع، أن هذا يعد حل شبه جزئي، وكل الشبكات في منطقة العريش، تم الانتهاء منها وإحلالها، وجار التسليم، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع بطاقة 7 آلاف متر مكعب في اليوم.



