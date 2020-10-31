شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح متحف شرم الشيخ

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح متحف شرم الشيخ، وذلك ضمن الافتتاحات التي يقوم بها الرئيس اليوم، السبت، من شرم الشيخ، وتشمل جامعة الملك سلمان، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية.











وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء ١٠ کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي ٣٠ ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.



